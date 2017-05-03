ОАК проводит испытания приборов, обнаруживающих "воздушные ямы"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Приборы, которые могут определять сдвиги ветра, уже существуют в лаборатории, заявил на пресс-конференции в ТАСС генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

"Природа живет своей жизнью, и мы вынуждены приспосабливаться и, изучая ее, создавать такие приборы, которые сегодня существуют в лаборатории и могут определять сдвиг ветра. Если сегодня активно в этом направлении работать, то появится то оборудование, которое может быть установлено на летательные аппараты, и таких случаев можно будет избежать", - сказал он, комментируя происшествие с Boeing 777, выполнявшим рейс Москва - Бангкок.

По словам Короткова, в ближайшем будущем такие приборы будут ставиться на воздушные судна. "В ближайшее время это будет обязанностью, наверное, устанавливать такие приборы", - считает генконструктор.

1 мая самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из аэропорта Шереметьево, попал в зону турбулентности за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкока. По данным "Аэрофлота", причиной инцидента стало попадание в "турбулентность ясного неба" (возникает в чистом небе, и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут).

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Бангкоке, в результате происшествия пострадали 27 человек: трое подданных Таиланда и 24 россиянина. 11 россиян остаются в больнице "Самитивет Сринакарин" в Бангкоке, четверо выписаны. Медики диагностировали у пострадавших переломы различной степени тяжести.