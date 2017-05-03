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"СМС Cometals" построит горно-обогатительный комплекс на Украине

Экономика и бизнес
3 мая, 14:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, мая. /ТАСС

Американская компания инвестирует в строительство $30 млн, номинальная мощность комплекса планируется на уровне 120 тыс. тонн ильменита в год

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КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Американская компания "CMC Cometals" и украинская производственно-коммерческая фирма "Велта" подписали меморандум о намерениях построить горно-обогатительный комплекс на месторождении титановой руды в Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе "Велты".

"Рамочный документ предусматривает, что американская "CMC Cometals" осуществит предфинансирование проекта по строительству горно-обогатительного комплекса (ГОК) на Лекаревском месторождении титановой руды", - проинформировали в компании, уточнив, что американцы инвестируют в строительство $30 млн.

В украинской компании подчеркнули, что, "несмотря на риски, связанные с инвестированием в страну, "CMC Cometals" и "Велта" изобрели формулу, которая удовлетворила каждую сторону".

Строительство ГОК, как отметили в "Велте", является плановым стратегическим расширением Бирзуловского добывающего комплекса, который осуществляет свою работу на протяжении пяти лет и находится в семи км от Лекаревского месторождения. "Велта" уже завершила геологическую разведку и занимается проектированием объекта. Номинальная мощность ГОК планируется на уровне 120 тыс. тонн ильменита в год.

Компания "Велта" является производителем ильменитового концентрата. В 2011 году она запустила в Кировоградской области ГОК по добыче и переработке титаносодержащей руды.

"CMC Cometals" считается мировым лидером в области маркетинга и дистрибуции промышленного сырья, является подразделением "Commercial Metals Company" - международной компании по изготовлению, обработке и торговле металлами.

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