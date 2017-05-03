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Минсельхоз Белоруссии подготовил ответы на замечания Россельхознадзора по итогам проверки

Экономика и бизнес
3 мая, 14:27 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

У Россельхознадзора есть претензии к продукции некоторых белорусских перерабатывающих предприятий, в связи с чем с 5 по 13 апреля на белорусских предприятиях работали пять групп инспекторов

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МИНСК, 3 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Минсельхозпрод подготовил ответы на все замечания Россельхознадзора по итогам апрельской проверки белорусских предприятий АПК. Представители министерства на текущей неделе планируют переговоры в Москве по поставкам белорусской продукции на российский рынок. Об этом сообщил ТАСС замминистра минсельхозпрода Александр Субботин.

"Сегодня буду созваниваться. Планирую поехать на этой неделе, если не получится, то на следующей, после выходных. Здесь нет жестких сроков. Мы подготовили ответы на все замечания по итогам первого этапа апрельской проверки. Поедем, чтобы провести очередную рабочую встречу и определиться со снятием ограничений с остальных предприятий", - сказал Субботин.

По его словам, белорусская сторона рассчитывает, что Россельхознадзор, который недавно разрешил ввоз продукции с двух белорусских предприятий в Россию, примет положительное решение и по остальным, проверенным в апреле.

Замминистра отметил, что ряд белорусских предприятий преимущественно частных, небольших, был закрыт самой ветеринарной инспекцией Белоруссии, после того как "были обнаружены некоторые недостатки". "Мы на них наводим порядок, причем постоянно, их нам тоже надо отстаивать. Но для нас самое главное сохранить для экспорта крупных добросовестных поставщиков, с мировым бредом", - сказал замминистра. Среди них он назвал Волковысский "Беллакт", Рогачевский молочно-консервный комбинат, Калинковичский молочный и Березовский сыродельный комбинаты в отношение которых действуют ограничения с августа прошлого года.

"Это огромные государственные, модернизированные предприятия, они реально производят качественную продукцию, для нас они очень важны. И не хотелось, чтобы они переориентировались на другие рынки", - сказал Субботин.

По его словам, пока говорить о каких-то конкретных сроках открытия белорусских предприятий переработки для поставок в Россию не стоит. "Но мы хотели, чтобы это произошло максимально быстро", - отметил он.

У Россельхознадзора есть претензии к продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий, ввоз которой был запрещен. В связи с ограничением поставок белорусской продукции в Россию с 5 по 13 апреля на белорусских предприятиях работали пять групп инспекторов Россельхознадзора. Были проведены инспекции 17 перерабатывающих предприятий страны, в том числе пяти молочных, восьми мясных, двух рыбных, а также двух птицефабрик и трех молочно-товарных ферм. По итогам проверки Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий в Россию.

В настоящее время специалисты Россельхознадзора проводят очередную инспекцию белорусских предприятий, подпавших под ограничения.

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