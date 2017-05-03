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Минкомсвязь выступила против ограничения рекламы фастфуда на ТВ

Экономика и бизнес
3 мая, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Замглавы ведомства Алексей Волин заявил, что "люди являются вменяемыми существами, которые сами в состоянии решать, что им когда есть", а государство не должно думать за потребителей

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь выступает против ограничения на рекламы продуктов, приводящих к ожирению. Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Алексей Волин.

"Нет, не надо", - сказал Волин, отвечая на вопрос, нужно ли ограничивать рекламу продуктов, которые способствуют развитию ожирения. По мнению замминистра, реклама этих продуктов должна транслироваться в "любое время".

"Люди являются вменяемыми существами, которые сами в состоянии решать, что им когда есть", - подчеркнул Волин, добавив, что за потребителей не должно думать государство.

Ранее Минздрав РФ доработал проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формировании приверженности к здоровому питанию.

Для приверженности к здоровому питанию в целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.

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