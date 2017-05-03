Минкомсвязь выступила против ограничения рекламы фастфуда на ТВ

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь выступает против ограничения на рекламы продуктов, приводящих к ожирению. Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Алексей Волин.
"Нет, не надо", - сказал Волин, отвечая на вопрос, нужно ли ограничивать рекламу продуктов, которые способствуют развитию ожирения. По мнению замминистра, реклама этих продуктов должна транслироваться в "любое время".
"Люди являются вменяемыми существами, которые сами в состоянии решать, что им когда есть", - подчеркнул Волин, добавив, что за потребителей не должно думать государство.
Ранее Минздрав РФ доработал проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формировании приверженности к здоровому питанию.
Для приверженности к здоровому питанию в целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.