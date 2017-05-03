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Кольская АЭС увеличила в апреле выработку на 21%

Экономика и бизнес
3 мая, 14:19 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 3, мая. /ТАСС

В апреле АЭС выработала 804,6 млн кВтч электроэнергии

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МУРМАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Кольская АЭС выработала в апреле 2017 года на 21% электроэнергии больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе станции.

"В апреле 2017 года Кольская АЭС выработала 804,6 млн кВтч электроэнергии, что на 142,4 млн кВтч больше, чем в апреле 2016 года", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что такой результат был достигнут несмотря на диспетчерские ограничения, связанные с проблемами на сетях в Карелии, станции пришлось отключать один из энергоблоков. В настоящее время в работе находятся энергоблоки №1, 2, 3 и 4.

В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции сейчас составляет 1100 МВт. Всего с начала года станция выработала 3 933 млн кВтч, что на 359,6 млн кВтч больше, чем в 2016 году. С момента пуска АЭС выработано более 403 млрд кВтч электроэнергии.

По данным станции, радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 30-км зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе электростанции находится в пределах 0,08 - 0,10 микрозиверт в час.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

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