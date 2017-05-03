В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ("Единая Россия") в интервью "Российской газете" предположил, что в качестве меры по выводу самозанятых граждан из тени могут быть введены ограничения по выезду за границу. По его словам, согласно законодательству, из региональных бюджетов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) поступают деньги за детей, студентов, инвалидов, а также "иных категорий граждан".
Сенатор пояснил, что под эту категорию "подпадают трудоспособные люди, которые официально нигде не работают", но за которых регионам также приходится платить. При этом речь о силовом принуждении к выходу из тени, по словам Рязанского, не идет, однако "создание определенных условий", по его мнению, "рано или поздно заставит эту категорию россиян серьезно задуматься, что выгоднее: платить налоги или продолжать работать только для себя".
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", депутат Госдумы Андрей Исаев призвал уделить большее внимание не выводу самозанятых граждан из тени, а борьбе с недобросовестными работодателями, которые не отчисляют в полной мере страховые взносы за работников.
"Самозанятые особой проблемы не представляют, потому что они сегодня могут регистрироваться и три года работать без налогов, - сказал Исаев ТАСС. - Проблему представляют работодатели, которые используют серые схемы".
Парламентарий пояснил, что недобросовестные работодатели таким образом "совершают уголовное преступление", поэтому именно "с ними надо бороться". "Некоторые из них сейчас на эти недоплаченные в Пенсионный фонд РФ деньги на курортах отдыхают в майские праздники - вот с ними надо работать, надо бороться соответствующим организациям", - подчеркнул депутат.
"Это личная точка зрения Валерия Владимировича Рязанского", - прокомментировал позицию однопартийца Исаев. По мнению депутата, на сегодняшний день "экономическая ситуация еще далека от преодоления кризиса", поэтому сначала государство "должно создать достаточное количество рабочих мест, удовлетворительных для людей, а потом предъявлять к ним подобного рода претензии и требования".