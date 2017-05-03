В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ("Единая Россия") в интервью "Российской газете" предположил, что в качестве меры по выводу самозанятых граждан из тени могут быть введены ограничения по выезду за границу. По его словам, согласно законодательству, из региональных бюджетов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) поступают деньги за детей, студентов, инвалидов, а также "иных категорий граждан".

Сенатор пояснил, что под эту категорию "подпадают трудоспособные люди, которые официально нигде не работают", но за которых регионам также приходится платить. При этом речь о силовом принуждении к выходу из тени, по словам Рязанского, не идет, однако "создание определенных условий", по его мнению, "рано или поздно заставит эту категорию россиян серьезно задуматься, что выгоднее: платить налоги или продолжать работать только для себя".

Вывод из тени

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", депутат Госдумы Андрей Исаев призвал уделить большее внимание не выводу самозанятых граждан из тени, а борьбе с недобросовестными работодателями, которые не отчисляют в полной мере страховые взносы за работников.

"Самозанятые особой проблемы не представляют, потому что они сегодня могут регистрироваться и три года работать без налогов, - сказал Исаев ТАСС. - Проблему представляют работодатели, которые используют серые схемы".

Парламентарий пояснил, что недобросовестные работодатели таким образом "совершают уголовное преступление", поэтому именно "с ними надо бороться". "Некоторые из них сейчас на эти недоплаченные в Пенсионный фонд РФ деньги на курортах отдыхают в майские праздники - вот с ними надо работать, надо бороться соответствующим организациям", - подчеркнул депутат.

"Это личная точка зрения Валерия Владимировича Рязанского", - прокомментировал позицию однопартийца Исаев. По мнению депутата, на сегодняшний день "экономическая ситуация еще далека от преодоления кризиса", поэтому сначала государство "должно создать достаточное количество рабочих мест, удовлетворительных для людей, а потом предъявлять к ним подобного рода претензии и требования".