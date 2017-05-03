Глава думского комитета по труду назвал недопустимым запрет самозанятым ездить за границу

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) считает недопустимым возможный запрет на выезд за границу россиянам, не оформленным на работу официально, и самозанятым гражданам.

Накануне председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в интервью "Российской газете" предположил, что для людей, нигде не работающих официально, не оформленных как индивидуальные предприниматели и, соответственно, не платящих налоги с возможно получаемого дохода, могут быть введены ограничения по выезду за границу. По словам Рязанского, "возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут". Таким образом, пояснил сенатор, "государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства".

"Подобный запрет недопустим! К сожалению, социально-экономическая ситуация порождает рост безработицы, а непомерная налоговая нагрузка на работодателя заставляет его привлекать работников для деятельности без оформления с ними трудовых отношений", - заявил Нилов, которого цитирует пресс-служба комитета.

Депутат отметил, что в поисках работы граждане зачастую оказывают те услуги, которые они в состоянии оказать в качестве самозанятых лиц. "В связи с этим вывод: люди являются заложниками социально-экономической ситуации, они вынуждены соглашаться на условия, предлагаемые работодателем, не имея альтернативы. И в чем их вина? Почему им надо запрещать выезд за рубеж?" - подчеркнул парламентарий.

Нилов добавил, что в некоторых приграничных регионах, таких как Калининградская область, Карелия, Хабаровский край, "люди порой вынуждены выезжать за границу за более дешевыми продуктами и товарами первой необходимости". Он также напомнил, что право на свободу перемещения гарантировано гражданам Конституцией РФ.