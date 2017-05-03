Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор стал чаще окрашивать зеленкой контрабандную говядину из Белоруссии

Экономика и бизнес
3 мая, 16:05 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 3, мая. /ТАСС

В ведомстве считают, что это позволит сократить средства на утилизацию мяса, а сам товар не получится ввезти повторно или переработать из-за стойкости зеленки

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЯНСК, 3 мая. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям из-за увеличения числа попыток провоза контрабандным путем на территорию РФ некондиционной говядины с территории Белоруссии активизировало практику окрашивания выявленных партий мяса зеленкой. Как сообщили ТАСС в ведомстве, это позволит сократить средства на утилизацию неликвидного мяса, а сам товар не получится ввезти повторно или переработать из-за стойкости красителя.

"Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям из-за большого наплыва некондиционных партий говядины, поступающих с территории Белоруссии, начало применять метод денатурации незаконно ввозимого мяса раствором бриллиантовой зелени (зеленки)", - отметили в управлении. В Россельхознадзоре уточнили, что подобный метод обработки мяса законен, предусмотрен российскими ветеринарно-санитарными правилами, но ранее применялся редко.

Протяженность российско-белорусской границы составляет свыше 1,2 тыс. км, и основная часть границы приходится на российские Брянскую и Смоленскую области.

Смотрите также

Специалисты Россельхознадзора в первую очередь проверят мясные предприятия Минской области

Управление Россельхознадзора попросит ограничить ввоз говядины из-под Могилева

Россельхознадзор может расширить ограничения на животноводческую продукцию из Белоруссии

Перевозки по ним проходят по трассам М1 Москва - Минск в Смоленской и автодороге А-240 Брянск - Гомель в Брянской областях, где есть пункты проверки. Но перевозчики-нелегалы пользуются и объездными проселочными дорогами, межрайонными трассами. В I квартале нынешнего года межрегиональным управлением Россельхознадзора только в Брянской области было проверено около 6 тыс. т мясной продукции из Белоруссии и более 260 т было запрещено к ввозу из-за различных нарушений.

Так, накануне при помощи зеленки было окрашено почти 5 т говядины, ввезенной из Белоруссии без ветеринарных сопроводительных документов и в неприспособленных автомобилях с нарушением температурного режима. Частично окрашенное мясо не удастся сбыть из-за потери товарного вида, а ввезти повторно или переработать - из-за стойкости красителя. В Брянской и Смоленской областях еженедельно утилизируется до 3,5 т ввозимой с нарушениями говядины.

По данным управления, в последние недели число случаев ввоза контрафакта мяса говядины возросло в несколько раз. Ранее такое мясо изымалось и отправлялось на утилизацию на специализированное предприятие, что влекло значительные расходы. Теперь окрашенное в зеленый цвет мясо остается у перевозчиков, им запрещают ввоз контрафакта и выписывают штраф.

Усиленный контроль ввозимой из Белоруссии говядины Россельхознадзор начал в феврале. Помимо партий мяса, ввозимых с санитарными нарушениями, регулярно отмечается ввоз говяжьих туш со срезанными ветеринарными клеймами. Как предполагается, в этих случаях белорусские предприятия и частные лица пытаются поставлять в Россию украинскую и европейскую говядину, запрещенную к ввозу. Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал ТАСС, что Белоруссия реэкспортировала в Россию в прошлом году минимум 15 тыс. т украинской говядины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Россия - Белоруссия
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
2
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
3
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
4
Ушаков: Меркель заверила Путина, что поговорит с Порошенко о ситуации на Украине
5
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
6
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
Темы дня
Загрузка...
Реклама