Россельхознадзор с 8 мая ограничит поставки с одного из турецких рыбных предприятий

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор принял решение с 8 мая временно ограничить поставки в Россию продукции одного из турецких производителей рыбы, говорится в материалах фитосанитарной службы.

Речь идет о предприятии Deniz Urunleri San. ve. Tic. A.S. Как отмечается в документе, причиной для ограничений стало обнаружение листерий в охлажденной форели этого производителя.

Продукция, которая будет отправлена в Россию до 8 мая, будет подвергнута обязательному лабораторному контролю.