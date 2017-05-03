Госкомпании могут обязать выплачивать компенсацию при покупке зарубежного ПО

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Минкомсвязи предлагает обязать госкомпании при покупке зарубежного программного обеспечения выплачивать компенсацию Фонду развития IT при наличии аналога среди отечественных производителей.

Об этом сообщил журналистам глава ведомства Николай Никифоров.

Он напомнил, что сейчас директивы на закупку отечественного ПО есть, но они "достаточно мягкие". Сейчас госорганы могут закупать ПО иностранного происхождения только в случае, если нет российского аналога в реестре отечественного ПО (реестр на данный момент содержит свыше 3 тыс. наименований продуктов).

"Мы готовим более решительные предложения. В частности, одна из идей, которая может рассматриваться, - это некий компенсационный платеж в рамках закупок компаниями с преимущественным госучастием. Если они купили зарубежный программный продукт, притом что аналоги были в реестре отечественного ПО, чтобы осуществлялся некий компенсационный платеж в Фонд развития IT, чтобы эти средства и пошли на поддержку отечественного производителя", - сказал Никифоров.

В качестве примера министр привел предложение о том, чтобы установить такой платеж на уровне 5% от суммы покупки. "Проще говоря, купил на 100 млн руб. зарубежного ПО, будь добр 5 млн рублей (направить) в Фонд развития IT", - отметил он, добавив, что это пока только предварительные обсуждения.

"Мы считаем, что некая мера стимулирования рублем, а не просто словом, должна быть. Но эти предложения нам предстоит выработать вместе с коллегами из МЭР и Минфина", - заключил Никифоров.