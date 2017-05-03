Крым в апреле недоосвоил в рамках ФЦП более 2 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крым в апреле недоосвоил порядка 2 млрд рублей, выделенных в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития региона. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров республики Виталий Нахлупин в ходе совещания с главами муниципалитетов.

"Сегодня первый раз на штабе (по реализации ФЦП - прим. ТАСС) был зачитан финансовый план освоения бюджетных средств. Скажу вам, что ситуация у нас нерадостная. Более 2 млрд (рублей) у нас недоосвоение в апреле и на май всего-навсего планируется освоить 2,6 млрд рублей", - сказал он.

Нахлупин отметил, что "серьезнейшим тормозом" в части выполнения графика по некоторым объектам ФЦП являются проблемы с выносом сетей и подготовкой строительных площадок. "Обращаю внимание глав муниципалитетов в части контроля за выносом сетей и за подготовкой строительных площадок. На определенных объектах это является серьезнейшим тормозом в части выполнения графика по объектам федеральной целевой программы", - сказал вице-премьер.

В этой связи, по его словам, власти региона приняли "принципиально новое решение" выноса сетей и, соответственно, подготовки строительных площадок под объекты ФЦП. В частности, ресурсоснабжающим организациям ("Крымтеплокоммунэнерго", "Крымгазсети", "Вода Крыма", "Крымтелеком") чиновники рекомендовали уже сейчас начинать вынос сетей и подготовку строительных площадок за собственные средства. "А уже во II квартале 2017 года за счет перевыполнения бюджета данные суммы будут доведены до ресурсоснабжающих организаций", - отметил зампредседателя совмина.

Он также проинформировал, что власти Крыма изменили систему контроля за ходом реализации мероприятий в рамках ФЦП. "У нас 115 пусковых объектов в 2017 году. За всеми этими объектами будет закреплено персональное лицо", - сказал он.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. После упразднения Минкрыма в середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида" и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики. Ранее сообщалось, что Крым в 2017 году получит для реализации ФЦП более 54 млрд рублей.