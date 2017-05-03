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Чистый убыток "Уралвагонзавода" по МСФО в 2016 году снизился до 4,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
3 мая, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Согласно годовой отчетности, убыток сократился в 4,2 раза

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Чистый убыток АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) по МСФО за 2016 год снизился в 4,2 раза по сравнению с 2015 годом - до 4,5 млрд рублей. Об этом сообщается в годовой отчетности компании.

Выручка УВЗ выросла на 42,5% - до 132,3 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,7 раза - до 50,5 млрд рублей.

Выручка от продаж железнодорожного подвижного состава за отчетный период выросла на 47,4% - до 18,7 млрд рублей, тогда как выручка от продаж военной техники выросла на 52,6% - до 93,8 млрд рублей.

УВЗ - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В ее состав входят более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. 100% акций корпорации принадлежит государству.

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