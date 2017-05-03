Правительство Болгарии одобрило заключение по антимонопольному делу ЕК против "Газпрома"

СОФИЯ, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Техническое правительство Болгарии одобрило заключение по антимонопольному разбирательству "Газпрома" с Еврокомиссией. Об сообщает правительственная пресс-служба.

"Болгарская сторона принимает предложения по завершению дела (против "Газпрома"), если одобренные ЕК обязательства российской компании предлагают быстрое и надежное решение, исключающее злоупотребление господствующим положением со стороны "Газпрома". Эти обязательства должны создавать модель равноправных переговоров с "Газпромом", с ясным и объективным контрольным механизмом, в том числе и при разрешения споров, который гарантирует соблюдение рыночных принципов", - говорится в одобренном министрами документе.

Болгарская сторона, однако, отмечает, что многие из новых обязательств "Газпрома" не до конца понятны, и просит предоставить дополнительную информацию. В частности, в рамках предложений "Газпрома" Болгарию не устраивает неравноправное положение газовых компаний Центральной и Восточной Европы по отношению к "Булгартрансгаз". В частности, они имеют право поставлять газ на болгарский рынок, в то время как "Булгартрансгаз" аналогичного выхода на их рынки не имеет.

Специальный акцент правительство делает на вопросе о прямых газовых поставках в Болгарию. "Обеспечение прямых поставок через Черное море до Болгарии и от нее к государствам Юго-Восточной Европы помогло бы политической и экономической стабильности в регионе. С точки зрения развития газовых рынков, прямые поставки до Болгарии имели бы преимущества в условиях конкуренции как с источниками природного газа (Россия и ожидаемые доставки из Каспийского региона), так и маршрутов транзита газа до Европы", - отмечено в заключении.

В марте текущего года "Газпром" представил Еврокомиссии обязательства по урегулированию антимонопольного дела, начавшегося в 2015 году, в связи с обвинением российской компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлении несправедливых цен.

"Газпром" обязался убрать в контрактах все барьеры, препятствующие свободному перетоку газа на рынках Центральной и Восточной Европы. Кроме того, российский газовый холдинг согласился пересмотреть ценообразование в контрактах с Болгарией, Польшей и странами Балтии, а также не требовать от Болгарии возмещения ущерба из-за отказа участвовать в проекте строительства газопровода "Южный поток".