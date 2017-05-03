Орешкин: МЭР и Минфин придерживаются цены отсечения $40/барр. для бюджетного правила

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития и Минфин России придерживаются позиции о цене отсечения в $40 за баррель для бюджетного правила, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Позиция и у Минэкономразвития, и у Минфина общая - $40 за баррель", - сказал министр, отвечая на вопрос, планируется ли пересмотреть цену отсечения до $45 за баррель.

Орешкин добавил, что Минфину дано поручение внести законопроект, определяющий параметры нового бюджетного правила.

Как сообщал источник ТАСС, близкий к обсуждению вопроса, правительство РФ может рассмотреть возможность смягчения нового бюджетного правила, в частности, в качестве цены отсечения дополнительных доходов выбрать $45 за баррель вместо консервативных $40, предлагаемых Минфином.

Все ключевые решения по этому вопросу будут приниматься, скорее всего, в июне, говорил собеседник агентства.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства рассказал ТАСС, что новое бюджетное правило будет вписано в Бюджетный кодекс в этом году, а законопроект уже отправлен в правительство. Однако, по словам еще одного собеседника агентства, обсуждение документа еще не началось.

При этом экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил сделать бюджетное правило менее жестким, установив цену отсечения в $45 за баррель.

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов исходя из цены на нефть. Целью правила является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов. Суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной.