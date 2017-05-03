"Детский мир" направит на дивиденды за девять месяцев 2017 года не менее 50% прибыли

МОСКВА, 3 МАЯ. /ТАСС/. Группа компаний "Детский мир" выплатит за девять месяцев 2017 года дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщил руководитель проектов на рынке капиталов и оценки бизнеса "Детский мир" Сергей Левицкий в ходе телефонной конференции.

"В отношении нашей дивидендной политики за девять месяцев 2017 года, мы можем сказать, что она составит не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Мы не изменили свою дивидендную политику", - сказал он.

Ранее "Детский мир" отчитался за I квартал 2017 года. Скорректированная чистая прибыль группы компаний "Детский мир" по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 34,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 137 млн руб. Однако с учетом выплаты бонусов топ-менеджменту компании в рамках программы долгосрочной мотивации ритейлер получил 89 млн руб. убытка, говорится в материалах "Детского мира".

Выручка "Детского мира" за отчетный период увеличилась на 28,3% и достигла 21,1 млрд руб.

Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития", а также одноименные интернет-магазины. Основными владельцами "Детского мира" являются АФК "Система" (52,10%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (14,03%).