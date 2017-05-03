"Детский мир" направит на дивиденды за девять месяцев 2017 года не менее 50% прибыли

Торфяник в бассейне реки Конго оценили в 30 млрд тонн накопленного углеродаСоциальная ответственность 3 мая, 17:28
Путин: отношения между РФ и Турцией вернулись к нормеПолитика 3 мая, 17:15
Кораллы Большого Барьерного рифа не восстановят цветСоциальная ответственность 3 мая, 17:09
Ассанж назвал Клинтон "мясником Ливии" в ответ на обвинения в адрес WikiLeaksМеждународная панорама 3 мая, 17:05
Бутылки для воды будут делать из опилок и картонаСоциальная ответственность 3 мая, 16:55
Проезд в городском транспорте Москвы будет бесплатным для всех ветеранов ВОВ до 12 маяОбщество 3 мая, 16:54
РФ опережает США в области создания гиперзвуковых летательных аппаратовАрмия и ОПК 3 мая, 16:26
Рейс Дубаи - Екатеринбург незапланированно приземлился в Уфе из-за репетиции Парада ПобедыПроисшествия 3 мая, 16:23
Хоккеисты Капризов и Сорокин номинированы на приз лучшему молодому игроку ЕвропыСпорт 3 мая, 16:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 МАЯ. /ТАСС/. Группа компаний "Детский мир" выплатит за девять месяцев 2017 года дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщил руководитель проектов на рынке капиталов и оценки бизнеса "Детский мир" Сергей Левицкий в ходе телефонной конференции.
"В отношении нашей дивидендной политики за девять месяцев 2017 года, мы можем сказать, что она составит не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Мы не изменили свою дивидендную политику", - сказал он.
Ранее "Детский мир" отчитался за I квартал 2017 года. Скорректированная чистая прибыль группы компаний "Детский мир" по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 34,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 137 млн руб. Однако с учетом выплаты бонусов топ-менеджменту компании в рамках программы долгосрочной мотивации ритейлер получил 89 млн руб. убытка, говорится в материалах "Детского мира".
Выручка "Детского мира" за отчетный период увеличилась на 28,3% и достигла 21,1 млрд руб.
Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития", а также одноименные интернет-магазины. Основными владельцами "Детского мира" являются АФК "Система" (52,10%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (14,03%).