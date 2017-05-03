Дворкович: ограничения на поставки российского зерна в Турцию сняты

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Договоренности президентов России и Турции включают снятие ограничений на поставку в Турцию российского зерна. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам российско-турецких переговоров.

"Я повторю, что сказал президент, мы договорились о комплексном решении, что все индивидуальные ограничения сторон снимаются, есть нюансы по срокам, когда, что делать, потому что-то можно решить за один день, что-то за неделю, а что-то за месяц, но в целом все ограничения, кроме общего визового режима и специальных договоренностей по томатам, которых еще предстоит достигнуть, снимаются. Договоренности включают и зерно", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, сняты ли ограничения по поставкам российского зерна в Турцию.

Дворкович надеется, что отмена ограничений между РФ и Турцией на поставку продовольствия будет оформлена в течение нескольких дней.

"Снимаются все ограничения одновременно. Надеемся, что это займет несколько дней", - сказал Дворкович.

Об импорте турецких томатов

Ограничения на импорт турецких томатов в Россию не сняты, но могут быть более гибкими, сообщил вице-премьер.

"Пока точный механизм не выработан. В любом случае ограничения сохранятся, в этом смысле наши производители могут быть спокойны. Но отдельные гибкие механизмы, когда мы поймем, что ущерба для нас нет, могут быть введены. Какие - это еще предстоит до конца обсудить", - сказал Дворкович.

Он пояснил, что важным является то, чтобы в течение года отечественные производители томатов получали достаточный доход. Это означает, что в отдельные периоды года могут быть введены некоторые послабления в отношении импорта турецких томатов.

Однако, подчеркнул Дворкович, определенные ограничения по поставкам томатов могут сохраняться на протяжении трех-пяти лет. "Но они будут более гибкими, чем просто эмбарго", - отметил вице-премьер.

По словам Дворковича, турецкие томаты и так присутствуют на российском рынке - они ввозятся через третьи страны. Также в некоторые периоды года на российском рынке наблюдается дефицит томатов, и Россия все равно вынуждена импортировать какую-то часть продукции.

"Другое дело, что даже в эти периоды для российских производителей важно, чтобы цены сильно не упали, чтобы их рентабельность все равно поддерживалась на достаточном уровне. Мы обсудим с партнерами, как сделать так, чтобы даже при нахождении в какие-то периоды на сезонной основе томатов на нашем рынке цены оставались приемлемыми и для потребителей, и для производителей", - сказал вице-премьер.