Росавиация отзовет телеграмму о возможном ограничении полетов чартеров в Турцию

Агент: ЦСКА сделал предложение по контракту хоккеисту ПивцакинуСпорт 3 мая, 19:05
Президент DFB: чемпионат мира в России станет праздником футболаСпорт 3 мая, 19:01
Макрон против Ле Пен: кто станет восьмым президентом Пятой республики?Международная панорама 3 мая, 19:00
Мутко: меморандум с DFB предусматривает товарищеский матч сборных России и ГерманииСпорт 3 мая, 18:58
Андрей Кириленко избран в центральное бюро FIBAСпорт 3 мая, 18:55
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в СШАМеждународная панорама 3 мая, 18:41
РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничествеСпорт 3 мая, 18:34
Мэй объявила о прекращении деятельности парламента ВеликобританииМеждународная панорама 3 мая, 18:30
Торфяник в бассейне реки Конго оценили в 30 млрд тонн накопленного углеродаСоциальная ответственность 3 мая, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Росавиация отзовет разосланную в начале апреля авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможной приостановке чартерных полетов в Турцию. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам российско-турецких переговоров.
"Оно (предупреждение) будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация, риски постепенно снижаются, оно будет отозвано, но повторяю, это должно соответствовать общему фону наших отношений. Мы должны увидеть позитив во всех экономических отношениях... Сегодня прозвучала команда президента сделать все это быстро", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, будет ли отозвано соответствующее предупреждение Росавиации.
В начале апреля Росавиация разослала авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможной приостановке чартерных полетов в Турцию по политическим причинам.
С ноября 2015 года по август 2016 года чартерное авиасообщение между странами уже приостанавливалось. Ограничение было введено после атаки турецких ВВС на бомбардировщик Су-24 ВКС РФ, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии.