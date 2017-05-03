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Росавиация отзовет телеграмму о возможном ограничении полетов чартеров в Турцию

Экономика и бизнес
3 мая, 18:27 UTC+3

Телеграмма была разослана в начале апреля

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СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Росавиация отзовет разосланную в начале апреля авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможной приостановке чартерных полетов в Турцию. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам российско-турецких переговоров.

"Оно (предупреждение) будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация, риски постепенно снижаются, оно будет отозвано, но повторяю, это должно соответствовать общему фону наших отношений. Мы должны увидеть позитив во всех экономических отношениях... Сегодня прозвучала команда президента сделать все это быстро", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, будет ли отозвано соответствующее предупреждение Росавиации.

В начале апреля Росавиация разослала авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможной приостановке чартерных полетов в Турцию по политическим причинам.

С ноября 2015 года по август 2016 года чартерное авиасообщение между странами уже приостанавливалось. Ограничение было введено после атаки турецких ВВС на бомбардировщик Су-24 ВКС РФ, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии.

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