Втрое увеличен максимальный размер субсидии для модернизации частных производств в НАО

Агент: ЦСКА сделал предложение по контракту хоккеисту ПивцакинуСпорт 3 мая, 19:05
Президент DFB: чемпионат мира в России станет праздником футболаСпорт 3 мая, 19:01
Макрон против Ле Пен: кто станет восьмым президентом Пятой республики?Международная панорама 3 мая, 19:00
Мутко: меморандум с DFB предусматривает товарищеский матч сборных России и ГерманииСпорт 3 мая, 18:58
Андрей Кириленко избран в центральное бюро FIBAСпорт 3 мая, 18:55
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в СШАМеждународная панорама 3 мая, 18:41
РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничествеСпорт 3 мая, 18:34
Мэй объявила о прекращении деятельности парламента ВеликобританииМеждународная панорама 3 мая, 18:30
Торфяник в бассейне реки Конго оценили в 30 млрд тонн накопленного углеродаСоциальная ответственность 3 мая, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 3 мая. /ТАСС/. Максимальный размер субсидии для модернизации частных производств в Ненецком автономном округе увеличен втрое - до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе окружной администрации.
"Предельный размер окружной субсидии теперь составит 1 млн рублей, ранее субсидия на модернизацию производства составляла 300 тыс. рублей. Департамент финансов и экономики НАО выступил с инициативой увеличения субсидии по результатам мониторинга работы данного вида господдержки и в соответствии с потребностями окружных предпринимателей", - говорится в сообщении.
По данным властей, округ будет компенсировать 1 млн рублей, но не более 60% от всех затрат предпринимателя на модернизацию. То есть субсидию получит тот предприниматель, который потратит на модернизацию своего производства 1,6 млн рублей и более. В 2017 году округ сможет поддержать около пяти производств.
За два года оказания господдержки по модернизации округ выделил средства 31 предпринимателю в общей сумме 6,6 млн рублей.