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Втрое увеличен максимальный размер субсидии для модернизации частных производств в НАО

Экономика и бизнес
3 мая, 18:28 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 3, мая. /ТАСС

Теперь предельный размер окружной субсидии составит 1 млн рублей

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АРХАНГЕЛЬСК, 3 мая. /ТАСС/. Максимальный размер субсидии для модернизации частных производств в Ненецком автономном округе увеличен втрое - до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе окружной администрации.

"Предельный размер окружной субсидии теперь составит 1 млн рублей, ранее субсидия на модернизацию производства составляла 300 тыс. рублей. Департамент финансов и экономики НАО выступил с инициативой увеличения субсидии по результатам мониторинга работы данного вида господдержки и в соответствии с потребностями окружных предпринимателей", - говорится в сообщении.

По данным властей, округ будет компенсировать 1 млн рублей, но не более 60% от всех затрат предпринимателя на модернизацию. То есть субсидию получит тот предприниматель, который потратит на модернизацию своего производства 1,6 млн рублей и более. В 2017 году округ сможет поддержать около пяти производств.

За два года оказания господдержки по модернизации округ выделил средства 31 предпринимателю в общей сумме 6,6 млн рублей.

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