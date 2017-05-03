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Центробанк в 2016 году сократил 8% сотрудников

Экономика и бизнес
3 мая, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Численность персонала Банка России уменьшилась на 4,7 тыс. единиц

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Банк России в рамках оптимизации численности персонала сократил 8% сотрудников, или 4,7 тыс. человек. Об этом сообщается в годовом отчете регулятора.

"В результате проведенной в 2016 году работы численность персонала Банка России уменьшилась на 4,7 тыс. единиц, или на 8%, и на начало 2017 года составила 54,7 тыс. единиц", - говорится в отчете.

На 1 января 2017 года из 54,7 тыс. сотрудников ЦБ 14,5% работают в центральном аппарате, 51,6% - в аппарате территориальных учреждений, 13,7% - в подразделениях социально-бытового назначения, 10,6% - в структурных подразделениях в составе территориальных учреждений, 5% обеспечивают деятельность центрального аппарата и подразделений ЦБ в московском регионе, 1,4% - в информационно-вычислительных подразделениях, 2,85% - в полевых учреждениях, 0,4% составляют центры внутреннего аудита, следует из материалов регулятора.

Банк России проанализировал функции, выполняемые подразделениями, для исключения дублирования вопросов, выстраивания вертикали управления и ответственности, отмечается в документе, причем реорганизация коснулась в первую очередь центрального аппарата.

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