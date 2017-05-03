Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Весьма успешными и плодотворными оказались состоявшиеся в среду в Сочи переговоры главы российского государства Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: лидеры двух стран договорились о снятии торговых ограничений по всем позициям, за исключением томатов, по которым ограничения еще некоторое время будут сохраняться.

Стороны также согласились упростить визовый режим для ряда категорий российских и турецких граждан, в том числе специалистов и бизнесменов.

Важный прогресс достигнут и в вопросе сирийского урегулирования: Москва и Анкара условились о создании "зоны деэскалации" в сирийской провинции Идлиб.

На итоговой пресс-конференции Путин и Эрдоган с удовлетворением констатировали: восстановление российско-турецких отношений завершилось, они вернулись к нормальному состоянию.

Проверка на прочность позади

Встреча в сочинской резиденции "Бочаров ручей" началась с небольшой заминки: не все представители турецкой стороны смогли сразу усесться на свои места в зале переговоров. "Не хотят твои работать", - в шутку сказал российский президент, обращаясь к турецкому коллеге.

Впрочем, уже через несколько секунд переговоры стартовали и, как продемонстрировала итоговая пресс-конференция, оказались вполне деловыми и результативными. Фактически они ознаменовали собой завершение процесса нормализации отношений после кризиса, который разразился между Москвой и Анкарой из-за инцидента со сбитым российским военным самолетом. Сторонам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы устранить возникшее недоверие и вновь наладить диалог, но теперь этот период позади, отметил российский лидер.

"Некоторое время назад наши двусторонние отношения проходили испытание на прочность, - заявил Путин на пресс-конференции. - Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен, мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию".

Согласился с коллегой и турецкий президент: "Нормализация отношений завершилась, впереди их развитие".

Все, кроме томатов

При обсуждении двусторонних вопросов центральной темой стала экономика. "Особое внимание уделили взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов, коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты", - сообщил российский президент. По его словам, решением этих задач активно занимается межправкомиссия, а также специально уполномоченные на это вице-премьеры.

"Важно, что удалось прекратить падение взаимной торговли, в первые месяцы этого года был зафиксирован небольшой рост товарооборота - около 3%", - констатировал российский лидер. Он сообщил о достигнутой договоренности ускорить подготовку соглашения об услугах и инвестициях, а также завершить формирование совместного инвестиционного фонда объемом до $1 млрд.

Глава российского государства напомнил и о работе по строительству нового газопровода "Турецкий поток": "Его реализация позволит существенно укрепить энергобезопасность Турции и Европы, расширить возможности России по экспорту газа". Обсуждалось в Сочи и строительство в Турции АЭС "Аккую", инвестиции в которую оцениваются в $22 млрд.

Но все же главным итогом встречи стала комплексная договоренность о снятии торговых ограничений по всем позициям, за исключением томатов. "Вы спросили, когда можно будет сказать, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты. Об этом можно сказать сегодня. Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями", - сказал российский президент. Он уточнил, что в ходе переговоров подробно обсуждался вопрос об ограничениях на поставки в Россию турецких помидоров. Путин пояснил, что по просьбе российской стороны по этой позиции ограничения еще будут некоторое время сохраняться.

Российский лидер отметил, что после запрета на поставки томатов и другой сельхозпродукции из Турции в РФ отечественные аграрии взяли кредиты для развития своего производства в данной сфере. "Это (возвращение кредитов и получение прибыли) определенный цикл, связанный со временем, с реализацией продукции", - сказал Путин. Он при этом признал, что турецкие помидоры дешевле, однако подчеркнул заинтересованность РФ в том, чтобы российский сельскохозяйственный сектор развивался.

"Мы договорились сегодня, что этот цикл когда-то завершится, мы дадим знать об этом, это легко считается, это счетные позиции", - заключил президент РФ. Он также допустил возможность поставок соответствующих сельхозтоваров из Турции в РФ в те времена года, когда соответствующего производства в России нет.

"Наши помидоры - они и вкусные, и дешевые. Но мы понимаем озабоченность российских производителей и принимаем доводы российской стороны", - сказал в свою очередь Эрдоган".

Как пояснил уже после пресс-конференции вице-премьер Аркадий Дворкович, пока точный механизм снятия ограничений по поставкам помидоров не выработан. "В любом случае ограничения сохранятся, в этом смысле наши производители могут быть спокойны. Но отдельные гибкие механизмы, когда мы поймем, что ущерба для нас нет, могут быть введены. Какие - это еще предстоит до конца обсудить", - сказал он.

Вице-премьер также уточнил, что достигнутые договоренности о снятии ограничений распространяются и на поставки зерна из РФ в Турцию.

Визовые послабления

Интересовал турецких и российских журналистов и вопрос о возможной либерализации визового режима. Россия готова смягчить визовый режим для отдельных категорий граждан Турции, но в целом необходимо улучшить антитеррористическое взаимодействие спецслужб двух стран, ответил на их вопросы президент РФ.

"Нам нужно улучшить взаимодействие наших спецслужб в связи с террористической угрозой", - подчеркнул он. "Но мы понимаем, что есть категория граждан Турции, которые постоянно бывают по делам службы в России, и для них мы готовы ввести особый, гораздо более либеральный режим, чем для всех остальных граждан, посещающих нашу страну", - продолжил Путин, добавив, что речь идет прежде всего о специалистах и бизнесменах.

Для решения этого вопроса необходим обмен соответствующими списками между МИД России и Турции, уточнил он. "Мы к такому решению готовы", - сказал Путин, подчеркнув, что ситуация с визовым режимом "может выглядеть гораздо мягче, чем она сейчас имеет место быть".

Зона деэскалации

Главной международной темой на переговорах стала проблематика сирийского урегулирования. Лидеры двух стран подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию, одновременно заявив о необходимости продолжения решительной борьбы с террористическими формированиями.

Турецкий лидер акцентировал внимание не необходимости тщательного расследования инцидента с возможным применением химического оружия в провинции Идлиб. "Такое варварское нападение не должно остаться безнаказанным. Сегодня мы с господином Путиным пришли к согласию: крайне важно, чтобы совершившие нападения были наказаны", - сказал Эрдоган. Он подчеркнул, что любое нападение, направленное на нарушение перемирия, не только дестабилизирует ситуацию в регионе, но и подрывает работу стран-гарантов.

"Есть одна русская пословица, которая мне очень нравится: "У кого чего болит, тот о том и говорит". Для обеих наших стран Сирия является глубокой кровоточащей раной в течение последних шести лет. Когда в других странах дети играют, радуются приходу весны, восхищаются солнечными днями, ежедневное столкновение сирийских детей со смертью является для нас общим горем, - отметил он. - Как мы можем остаться равнодушными к воплям детей, исходящим из соседней страны? Как можем закрыть глаза на атаки химическим оружием детей, женщин и стариков?"

Важным практическим шагом к упрочению режима прекращения огня в Сирии может стать создание зон безопасности, или зон деэскалации, как их еще называют. "В Идлибе, к сожалению, временами появляются некоторые проблемы. Там была образована "зеленая зона", то есть зона деэскалации. Надеемся и желаем, чтобы эта зона деэскалации продолжала действовать. Сегодня с господином президентом мы на карте обсудили этот вопрос", - сказал Эрдоган.

"Мы вместе (с Эрдоганом) исходим из того - и это наша общая позиция, - что создание зон безопасности должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня", - сказал, в свою очередь, Путин, назвав отсутствие кровопролития важнейшим условием для начала политического диалога между конфликтующими сторонами.

Отвечая на вопрос о том, кто предложил идею создания зон безопасности в Сирии, Путин сообщил, что "она родилась в ходе обсуждения всех этих очень тонких проблем и с нашими партнерами в Турции, и в Иране, и в самой Сирии". "И со стороны Соединенных Штатов мы слышали аналогичные предложения. Как это назвать - зоной безопасности, зоной деэскалации - это неважно, важно чтобы режим, о котором мы там договариваемся, соблюдался, и важно договориться о режиме контроля за соблюдением этих договоренностей", - подчеркнул российский лидер.

В целом, по его словам, вопрос, контроля за соблюдением режима прекращения огня в зонах безопасности в Сирии является предметом отдельных переговоров. "Что касается полетов авиации, если это зона деэскалации, то авиация там тоже работать не будет, при условии, что из этих зон не будет наблюдаться никакой военной активности", - сказал российский президент. По его словам, это "тонкие профессиональные вопросы", которые будут разрабатываться в контактах между министерствами обороны и специальным службами.

"Несмотря на (возможное) создание этих зон, борьба с терроризмом будет продолжаться - с такими организациями как ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусра" (запрещенные в РФ группировки) и иже с ними, со всеми, кто входит в список террористических организаций, утвержденный ООН", - заявил Путин.

Важным, по словам президента РФ, является продолжение политического процесса, который в конченом итоге "должен привести к полному восстановлению территориальной целостности и к единому руководству страной - вне зависимости от тех взглядов, которые исповедуют те или иные политические силы сегодня". "В интересах сирийского народа они должны объединиться; на какой почве, на какой платформе, какими способами - это дело самого сирийского народа и конфликтующих сторон. Надеемся, что в ходе переговорного процесса эти решения будут найдены", - подчеркнул Путин.