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Минфин выступает за цену отсечения в бюджетном правиле в $40 за баррель

Экономика и бизнес
3 мая, 20:11 UTC+3

Глава министерства Антон Силуанов заявил, что это наиболее взвешенная цена с точки зрения рисков для бюджета, курса рубля и возможных изменений стоимости сырья

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Минфин России подтвердил свою приверженность позиции установить цену отсечения в новом бюджетном правиле в $40 за баррель, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Минфин однозначно выступает за применение в бюджетном правиле цены на нефть в $40 за баррель. Это наиболее взвешенная цена с точки зрения рисков для бюджета, курса рубля и возможных изменений стоимости сырья на мировых рынках", - сказал Силуанов.

Министр отметил, что желание увеличить объем бюджетных расходов за счет повышения цены отсечения приведет к хрупкости бюджетной конструкции, усилению ее зависимости от внешней конъюнктуры, давлению на курс рубля и, в конечном счете, к большим рискам для инвесторов, желающих вести бизнес в РФ.

"Мы уже проходили через "легкие решения" по изысканию бюджетных ресурсов, которые всегда оборачивались проблемами не только для бюджета, но и для экономики в целом при снижении цен на нефть", - подчеркнул Силуанов.

Он пояснил, что на нефтяную конъюнктуру влияют действия стран ОПЕК по объему добычи нефти, добыча сланцевой нефти, мировой спрос на энергоресурсы - все то, на что Россия повлиять не может.
"Предложения по корректировке бюджетного правила, на первый взгляд, кажутся заманчивыми, но изменение конъюнктуры каждый раз приводит к сокращению расходов и урезанию принятых обязательств государства. В конечном итоге это не соответствует нашей стратегической задаче по созданию устойчивой основы для экономического роста", - резюмировал глава Минфина.

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов исходя из цены на нефть. Его целью является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов. Суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резервный фонд нефтегазовые доходы, полученные в случае превышения фактической цены нефти установленного уровня отсечения.

По информации источника ТАСС, правительство будет обсуждать возможность смягчения бюджетного правила до цены отсечения в $45 за баррель вместо консервативных $40, предлагаемых Минфином.

За смягчение бюджетного правила выступает и бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. По его мнению, такое решение может стать одной из мер для ускорения экономического роста.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что не поддерживает эту идею. Позиция и у Минэкономразвития, и у Минфина общая - $40 за баррель, подчеркивал министр. Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в правительстве повышение цены отсечения, Орешкин лишь отметил, что законопроект готовит Минфин, которому дано поручение внести документ, определяющий параметры нового бюджетного правила.

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