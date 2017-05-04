Аудитория Facebook достигла 1,94 млрд человек

Ле Пен считает, что в случае ее поражения на выборах Францией будет управлять МеркельМеждународная панорама 4 мая, 1:12
Аудитория Facebook достигла 1,94 млрд человекЭкономика и бизнес 4 мая, 1:08
Аллегри: нынешний сезон может стать для футболистов "Ювентуса" выдающимсяСпорт 4 мая, 0:45
Российские каратисты начинают выступление на чемпионате Европы в ТурцииСпорт 4 мая, 0:27
Уровень электоральной поддержки Путина составляет 61-66%Политика 4 мая, 0:13
"Сельта" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в полуфинале футбольной Лиги ЕвропыСпорт 4 мая, 0:09
"Ювентус" обыграл "Монако" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 3 мая, 23:35
Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон начали теледебаты со взаимных атакМеждународная панорама 3 мая, 23:04
Fox: Обама мечтал стать таким же успешным бизнесменом, как ТрампМеждународная панорама 3 мая, 22:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Число пользователей социальной сети Facebook по всему миру достигло 1,94 млрд человек. Об этом говорится в опубликованной в среду корпоративной отчетности этой компании за первый квартал текущего года.
Как сообщается в документации, число людей, которые заходят в соцсеть хотя бы раз в месяц, составило 1,94 млрд к 31 марта этого года. По итогам первого квартала 2016 года таких пользователей было 1,65 млрд, увеличение составило 17%.
При этом в настоящее время примерно 1,28 млрд человек заходят в Facebook ежедневно. Показатель продемонстрировал рост на 18% по сравнению с данными за первый квартал прошлого года. Тогда таких пользователей было 1,09 млрд.
Выручка Facebook составила за отчетный период $8,03 млрд, а чистая прибыль - $3,06 млрд. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков и увеличились по сравнению с первым кварталом 2016 года. Тогда выручка равнялась $5,38 млрд, а чистая прибыль - $1,73 млрд.
Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой этой компании.