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Аудитория Facebook достигла 1,94 млрд человек

Экономика и бизнес
4 мая, 1:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

При этом примерно 1,28 млрд пользователей заходят в данную социальную сеть ежедневно

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© AP Photo/Noah Berger

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Число пользователей социальной сети Facebook по всему миру достигло 1,94 млрд человек. Об этом говорится в опубликованной в среду корпоративной отчетности этой компании за первый квартал текущего года.

Как сообщается в документации, число людей, которые заходят в соцсеть хотя бы раз в месяц, составило 1,94 млрд к 31 марта этого года. По итогам первого квартала 2016 года таких пользователей было 1,65 млрд, увеличение составило 17%.

При этом в настоящее время примерно 1,28 млрд человек заходят в Facebook ежедневно. Показатель продемонстрировал рост на 18% по сравнению с данными за первый квартал прошлого года. Тогда таких пользователей было 1,09 млрд.

Выручка Facebook составила за отчетный период $8,03 млрд, а чистая прибыль - $3,06 млрд. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков и увеличились по сравнению с первым кварталом 2016 года. Тогда выручка равнялась $5,38 млрд, а чистая прибыль - $1,73 млрд.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой этой компании.

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