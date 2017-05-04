Работа WhatsApp частично восстановлена после сбоя

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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Работа мессенджера WhatsApp была частично восстановлена в среду после сбоя. По оценке американского сетевого ресурса The Verge, специализирующегося на публикациях о технических новинках, неполадки продолжались примерно в течение двух часов.
По наблюдениям корреспондента ТАСС, в настоящее время мессенджер работает в Нью-Йорке в обычном режиме. Согласно информации, опубликованной сетевым сервисом downdetector, отслеживающим популярные интернет-ресурсы, сбои практически прекратились. Они имели место, в частности, в России, ряде стран ЕС, США, Мексике, Бразилии, Индии, ЮАР.
В WhatsApp пока не разъясняют причины произошедшего. В ответ на соответствующий запрос ТАСС была прислана стандартизированная инструкция с обычными рекомендациями по устранению неполадок.
WhatsApp - бесплатный сервис, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и поддерживающий голосовую связь. По собственным оценкам WhatsApp, ежемесячная аудитория сервиса превышает 1 млрд человек. В феврале 2014 года WhatsApp был приобретен американской компанией Facebook примерно за $20 млрд.