"Известия": Минкомсвязи хочет ужесточить закон о хранении персональных данных за рубежом

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Минкомсвязи РФ предложило ужесточить формулировки закона "О персональных данных", приравняв передачу личных данных на зарубежный сервер российской компании к передаче данных на территорию иностранного государства. Об этом пишет газета "Известия", которая ознакомилась с пояснительной запиской к поправкам.

Как пишет издание, сейчас передача персональных данных на зарубежный сервер российской компании не подпадает под ограничения, существующие для трансграничных операций (например, необходимость получения специального разрешения у самого человека, чьи данные передаются за рубеж). При этом "трансграничная передача персональных данных" в законе определяется как "передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу". Газета поясняет, что если информацию за рубежом получит российская компания или физлицо, то по нынешнему закону считается, что персональные данные остаются в России.

Согласно пояснительной записке к поправкам в закон, имеющейся в распоряжении издания, Минкомсвязи предлагает определить трансграничную передачу персональных данных как "передачу персональных данных на территорию иностранного государства". Таким образом, по словам газеты, в будущем заграничные серверы российских компаний станут "зарубежьем".

Представители Минкомсвязи и Роскомнадзора комментарии по поводу поправок в закон изданию не предоставили.