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Apple намерена потратить $1 млрд на создание рабочих мест в США

Экономика и бизнес
4 мая, 7:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Глава компании Тим Кук заявил о создании фонда по развитию технологического производства

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© (AP Photo/Mark Lennihan

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская корпорация Apple сформирует фонд с целью создания в США рабочих мест в технологической сфере, она вложит в него $1 млрд. Об этом заявил глава компании Тим Кук в интервью журналистам телекомпании CNBC.

"Мы спрашиваем себя, как мы можем сделать так, чтобы больше людей в США были заняты в сфере технологического производства. И я рад сообщить вам, что мы создаем фонд по развитию технологического производства. Первоначально мы вкладываем в него $1 млрд", - указал Кук. "Мы объявляем об этом сегодня", - добавил он.

Кук констатировал, что представители Apple уже провели консультации с компаниями, которые, как ожидается, получат средства из указанного фонда. О каких фирмах идет речь, он не уточнил. Предприниматель заверил, что создание новых рабочих мест в указанной сфере повлечет за собой появление новых рабочих мест и в других отраслях. Все это, по словам Кука, будет иметь долгосрочный позитивный эффект для экономики.

Ранее компанию Apple подвергал жесткой критике Дональд Трамп. Будучи кандидатом на пост президента США, республиканец в сентябре 2016 года, в частности, заявлял, что готов заставить корпорацию свернуть производство своих товаров в Китае. Трамп указывал, что Apple и другие американские компании не должны переносить промышленные мощности из США в другие страны.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, а также многую другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $750 млрд.

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