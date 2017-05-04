Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин вносит в Госдуму законопроект об обновлении информационной системы ТЭК

Экономика и бизнес
4 мая, 7:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, потребляющих энергетические ресурсы, предполагается установить критерии, при соблюдении которых они становятся субъектами системы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается уточнить задачи государственной информационной системы топливно- энергетического комплекса ... и ее предназначение, расширить структуру и перечень поставщиков (субъектов) информации, определить порядок подготовки аналитической информации с использованием системы. Кроме того, планируется, что сведения, составляющие государственную тайну, будут поставляться в систему с 1 января 2020 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности отмечается, что предлагается актуализировать перечень субъектов системы, уточнив обязанность предоставления информации для включения в систему органов местного самоуправления, потребителей энергетических ресурсов и организаторов торговли нефтью, нефтепродуктами, природным газом, электрической энергией и мощностью и ценными бумагами юридических лиц, осуществляющих деятельность по добыче, производству, переработке, обогащению, преобразованию, хранению, передаче, распределению, транспортировке, поставкам, перевалке, перегрузке, отгрузке, реализации энергетических ресурсов, снабжению ими. При этом для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, потребляющих энергетические ресурсы, предполагается установить критерии, при соблюдении которых они становятся субъектами системы.

Перечень видов информации, подлежащей включению в систему, предлагается дополнить информацией о перспективных программах стандартизации по направлениям топливно-энергетического комплекса, а также международном энергетическом сотрудничестве.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 27 апреля 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ле Пен и Макрон не пришли к согласию ни по одному вопросу во время телевизионных дебатов
2
Уровень электоральной поддержки Путина составляет 61-66%
3
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
4
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
5
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
6
В Сенате США просят помешать "Роснефти" получить контроль над частью нефтяной сети страны
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама