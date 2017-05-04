Кабмин вносит в Госдуму законопроект об обновлении информационной системы ТЭК

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается уточнить задачи государственной информационной системы топливно- энергетического комплекса ... и ее предназначение, расширить структуру и перечень поставщиков (субъектов) информации, определить порядок подготовки аналитической информации с использованием системы. Кроме того, планируется, что сведения, составляющие государственную тайну, будут поставляться в систему с 1 января 2020 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности отмечается, что предлагается актуализировать перечень субъектов системы, уточнив обязанность предоставления информации для включения в систему органов местного самоуправления, потребителей энергетических ресурсов и организаторов торговли нефтью, нефтепродуктами, природным газом, электрической энергией и мощностью и ценными бумагами юридических лиц, осуществляющих деятельность по добыче, производству, переработке, обогащению, преобразованию, хранению, передаче, распределению, транспортировке, поставкам, перевалке, перегрузке, отгрузке, реализации энергетических ресурсов, снабжению ими. При этом для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, потребляющих энергетические ресурсы, предполагается установить критерии, при соблюдении которых они становятся субъектами системы.

Перечень видов информации, подлежащей включению в систему, предлагается дополнить информацией о перспективных программах стандартизации по направлениям топливно-энергетического комплекса, а также международном энергетическом сотрудничестве.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 27 апреля 2017 года.