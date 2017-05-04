Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 56,1 пункта

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2017 года снизился до 56,1 пункта, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. При этом рост деловой активности в этой сфере в апреле отмечался пятнадцатый месяц подряд на фоне усиления спроса и более высоких объемов новых заказов.

В марте значение индекса составляло 56,6 пункта.

Совокупный индекс Markit PMI, включающий также показатель деловой активности в промышленности, опустился до 55,3 пункта по сравнению с мартовским показателем в 56,3 пункта.

"Темпы роста деловой активности в сфере услуг России заметно усилились в апреле. Рост новых заказов и деловой активности произошел пятнадцатый месяц подряд на фоне усиления спроса. Тем не менее, объемы незавершенных заказов сократились впервые с июня прошлого года. Между тем, ценовое давление в сфере услуг усилилось. Рост закупочных цен был максимальным за четыре месяца, а рост отпускных цен был максимальным с июня прошлого года", - поясняет экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.

Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.