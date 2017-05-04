В Колумбии открыто крупнейшее за последние 28 лет газовое месторождение

БОГОТА, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Колумбийская нефтедобывающая компания Ecopetrol совместно с американской Anadarko открыли в южной части Карибского моря месторождение природного газа, которое считается самым крупным из всех обнаруженных в Колумбии за последние 28 лет. Как заявил в среду президент страны Хуан Мануэль Сантос, это обеспечит независимость от внешних поставок голубого топлива на несколько десятилетий вперед.

"Находка позволит нам расширить колумбийский рынок природного газа. Открытое месторождение газа, поиск новых запасов в Карибском море и инвестиции в этот сектор самых крупных в мире компаний увеличивают наш потенциал в области добычи углеводородов. Самое главное, что это еще раз демонстрирует привлекательность Колумбии для иностранных инвестиций", - отметил глава государства.

По его словам, обнаруженное специалистами Ecopetrol и Anadarko месторождение природного газа стало самым большим в Колумбии за последние 28 лет. Сантос не уточнил объем запасов месторождения, поскольку для окончательных измерений потребуется бурение дополнительных скважин, но специалисты считают, что уже сейчас можно с уверенностью говорить о его огромных размерах.

"Поиск природного газа на морском дне продолжается. В настоящий момент испанская Repsol совместно с Ecopetrol бурят еще одну скважину в колумбийской части Карибского моря. В Ecopetrol планируют пробурить еще две скважины совместно с такими крупными компаниями, как бразильская Petrobras, норвежская Statoil и индийская ONGC", - добавил президент.

В опубликованном в среду сообщении Ecopetrol говорится, что "в результате бурения скважины Gorgon-1 на глубине от 3675 до 4415 метров были найдены скопления природного газа в колумбийской части Карибского моря". "Согласно предварительным исследованиям, толщина области месторождения может составить от 80 до 110 метров", - отметила компания.