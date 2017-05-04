В Татарстане разработан законопроект о передаче земель в помощь клиентам проблемных банков

КАЗАНЬ, 4 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана разработали законопроект, согласно которому земельные участки без торгов будут передаваться компании, если она реализует инвестиционный проект в поддержку пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций и недобросовестных застройщиков. Ранее власти региона объявили о создании специальной коммерческой организации, которая будет получать земли, реализовывать на них инвестпроекты, и за счет прибыли компенсировать потери пострадавшим от отзыва лицензий банков Татарстана.

"Законопроектом предлагается дополнить указанный пункт (регламентирующий предоставление земельного участка без торгов юрлицам -прим. ТАСС) критерием, предусматривающим поддержку лиц, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков, а также лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Республики Татарстан", - сказано в пояснительной записке к документу (есть в распоряжении ТАСС).

Законопроект предполагается обсудить на заседании комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, сообщает пресс-служба парламента республики.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Татарстана создают коммерческую организацию, которая будет компенсировать потери юридических и физических лиц, пострадавших от деятельности кредитно-финансовых учреждений и недобросовестных застройщиков в республике. Предполагается, что указанные участки позволят сгенерировать поступление денежных средств от коммерческой деятельности. Их, в свою очередь, планируется направить на компенсацию потерь от деятельности банков Татарстана, у которых была отозвана лицензия, и недобросовестных застройщиков в республике. Первоначально деятельность специализированной организации будет направлена на поддержку вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка, а также "ТФБ финанс", затем список планируется расширить.