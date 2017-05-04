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"Известия": первый летный экземпляр самолета МС-21 покинул сборочный цех

Экономика и бизнес
4 мая, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Все заключительные этапы работ, включая первый испытательный полет, отмечает газета, будут проводиться в режиме секретности

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Первый летный экземпляр российского узкофюзеляжного самолета МС-21 завершил очередной этап тестовых испытаний и 28 апреля покинул цех окончательной сборки для подготовки к первому полету, пишут "Известия".

По информации издания, на предстоящем предполетном этапе подготовки самолет ожидает первая заправка авиакеросином, прогон двигателей на разных режимах работы, предполетное тестирование работы всех бортовых систем, движение по рулежным дорожкам, разбег с торможением, разбег с отрывом передней стойки шасси и затем взлет. Все заключительные этапы работ, включая первый испытательный полет, будут проводиться в режиме секретности. Публичная презентация будет организована позднее.

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После завершения летных испытаний и получения сертификата типа (выдается Росавиацией) начнется серийное производство, поставка самолетов заказчику и их регулярная эксплуатация.

В корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) отказались от официальных комментариев. Точная дата первого полета также не называется.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что первый испытательный полет запланирован до конца весны этого года.

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и др.

Сборка опытного экземпляра МС-21-300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завершена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 г., официальная презентация (первая выкатка из цеха) состоялась 8 июня 2016 года.

Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на II квартал 2016 г., были перенесены на 2017 г. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21-300 запланированы на конец 2018 г.

Первым эксплуатантом самолетов МС-21 станет "Аэрофлот". Первые поставки новых самолетов ожидаются в конце 2018 г. - начале 2019 г. Лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" заказала у "Иркута" 50 МС-21 для авиаперевозчика. Как сообщили "Известиям" в "Иркуте", корпорация уже сейчас обсуждает с заказчиком конкретные детали технического облика самолетов МС-21.

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