Курс доллара на Московской бирже вырос до 57,5 руб.

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и достиг 57,5 рубля. Курс евро увеличился на 6 коп., составив 62,54 руб. Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1994,82 пункта. Индекс РТС снизился на 0,2%, до 1094,54 пункта.