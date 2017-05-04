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Воронежский завод "Тяжмехпресс" подал иск о банкротстве "Уралвагонзавода"

Экономика и бизнес
4 мая, 10:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

В материалах суда указано, что сумма исковых требований составляет 12,256 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Завод по выпуску тяжелых механических прессов (Воронеж) подал иск в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод". Об этом говорится в материалах суда.

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"Подано заявление о признании должника - НПК "Уралвагонзавод" - банкротом от "Тяжмехпресс". Сумма исковых требований - 12,256 млн рублей", - указано в материалах.

ОАО "Тяжмехпресс" - единственное в России предприятие по производству тяжелых механических прессов, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств и одна из пяти фирм в мире такой большой производственной мощности. Расположено в Воронеже.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста- С" и др. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 27 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавода".

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