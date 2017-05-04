Губернатор: ближайшие три года будут трудными для Чукотки по добыче золота

АНАДЫРЬ, 4 мая. /ТАСС/. Ближайшие три года будут трудными для Чукотского автономного округа из-за сокращения объемов добычи золота в регионе. Причина - крупные проекты по золотодобыче начинают вырабатываться, а новые еще не введены в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Роман Копин.

"Особенность "золотых" проектов такова, что они как правило относительно не большие и имеют конечный срок эксплуатации 5, 10, 15 лет, рано или поздно они заканчиваются. Чукотка сейчас находится в той ситуации, когда крупные проекты начинают вырабатываться, а новые только-только подходят к реализации. И поэтому три года - 2017-й, 2018-й, 2019-й - для Чукотки будут довольно сложными, потому что это будет отмечено снижением добычи драгметалла", - сказал Копин.

Правительство Чукотского автономного округа совместно с инвесторами ведет работу по запуску новых месторождений в ближайшие годы. В том числе речь идет о помощи в получении необходимых разрешительных документов на доразведку запасов, о создании необходимой для работы приисков инфраструктуры - дорог, линий электропередачи.

"Регион остается "золотым", и наша стратегия, прежде всего, - золото. Недропользователям, которые уже работают, помогаем с разрешительной документацией и так далее, для того чтобы они могли приращивать запасы к уже действующим проектам. Второе - мы помогаем делать совместно инфраструктуру, - добавил глава региона.

Сейчас подведение ЛЭП осуществляется к месторождению "Кекура", которое должно быть запущено в эксплуатацию в ближайшие годы. Помимо этого правительство Чукотки намерено развить в регионе добычу других полезных ископаемых. Это будет сделано за счет угледобычи в рамках ТОР "Беринговский" и разработки полиметаллического месторождения "Баимское".

По данным Роснедр, озвученным на прошедшей 27 апреля в Москве конференции "Северо-Восток: Территория развития", анализ движения запасов золота в Чукотском автономном округе показал, что к 2023 году объем добычи золота упадет до 13,7 тонн. Частичная компенсация убыли возможна за счет ввода в ближайшие годы в эксплуатацию месторождений "Клен", "Песчаное" и "Кекура". Сейчас на Чукотке добывается до 30 тонн золота в год.