Акции АФК "Система" падают второй день подряд на фоне иска "Роснефти"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Акции АФК "Система" на торгах Московской биржи снизились на 3,6%, до 13,56 руб. за бумагу на фоне иска "Роснефти" и "Башнефти" на 106,6 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом в самом начале торгов на бирже был зафиксирован кратковременный рост акций на 3,7%, до 14,58 руб. за бумагу. По состоянию на 10:17 мск снижение акций АФК "Система" составляет 3% (13,64 руб. за акцию).