"Роснефть" получила лицензии на два участка недр в Чечне

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Роснефть" получила две лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на двух участках в Чечне, следует из материалов нефтяной компании.
Лицензии сроком действия до 30 апреля 2042 года выданы на Бамутско-Датыхский участок недр, расположенный в пределах Ачхой-Мартановского и Урус-Мартановского муниципальных районов Чечни, а также на Предгорненский участок недр, расположенный на территориях Урус-Мартановского, Грозненского и Шалинского муниципальных районов республики.
"Роснефть" владеет 51% акций в "Грознефтегазе", еще 49% принадлежит Чеченской Республике. По последним данным, на территории Чеченской Республики "Роснефть" владеет более чем 27 лицензиями на участки недр, в том числе 20 лицензиями на разработку месторождений и семью лицензиями - на геологическое изучение и (или) разведку. В разработке находятся 11 нефтяных месторождений с годовой добычей более 400 тыс. тонн нефти и одно газоконденсатное.
В декабре 2015 года сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров просил передать республике один из двух ее крупнейших нефтедобывающих активов "Чеченнефтехимпром", 100% акций которого принадлежит Росимуществу. "Роснефть" на правах аренды управляет данным предприятием.
"Чеченнефтехимпрому" подконтрольны два НПЗ, несколько заводов по ремонту нефтегазового оборудования, оборудование для добычи нефти, нефтехранилища и инфраструктура. "Роснефть" и Чечня вели переговоры о продаже активов компании в республике, однако стороны не смогли договориться из-за высокой, по мнению властей региона, цены в 12,5 млрд руб.
В апреле этого года Кадыров заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что руководство Чечни и компания "Роснефть" уладили все предыдущие недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве. В "Роснефти", в свою очередь, сообщили, что компания и республика договорились создать рабочую группу для повышения эффективности совместных проектов.