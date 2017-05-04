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Первый экземпляр самолета МС-21 готовят к тестовому полету

Экономика и бизнес
4 мая, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая /ТАСС

Дату начала летных испытаний в корпорации "Иркут" пока не называют

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МОСКВА, 4 мая, /ТАСС/. Первый экземпляр "Магистрального самолета XXI века" (МС-21) покинул цех окончательной сборки в конце апреля. На данный момент самолет проходит подготовку к первому тестовому полету. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе разработчика и производителя лайнера корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

"Корпорация "Иркут" подтверждает, что первый экземпляр МС-21 в конце апреля покинул цех окончательной сборки и сейчас проходит подготовку к первому тестовому полету",- уточнили в пресс-службе корпорации.

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Экстерьер самолета был публично показан в июне 2016 года. МС-21 - первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в России. В новой истории России с нуля произвели пока только один гражданский самолет - региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет осуществлен в 2008 г., эксплуатируется с 2011 г.). МС-21 от него отличается увеличенной дальностью полета (максимально 4578 км против 6400 км) и большим количеством посадочных мест (в SSJ-100 максимально может поместиться 108 пассажирских кресел, в МС-21 - до 211 кресел).

Первый полет самолета МС-21 намечался на декабрь 2016-го (начало серийной сборки - в 2017 году), позже дату перенесли на апрель, сейчас полет ожидается в конце мая. До первого публичного полета самолет должен пройти летные испытания, дату их начала в "Иркуте" пока не называют.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Из них на 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты, еще по 110 самолетам достигнуты предварительные договоренности и подписаны рамочные соглашения.

Первым заказчиком самолета стал "Аэрофлот". Планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания "Авиакапитал-сервис". Твердый контракт на поставки был заключен в 2011 года. В апреле гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019-м.

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