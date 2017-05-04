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ФТС с начала года увеличила перечисления в бюджет РФ на 7,3%

Экономика и бизнес
4 мая, 11:19 UTC+3 МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Таким образом, сумма перечислений Федеральной таможенной службы составила 1,35 трлн рублей

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в федеральный бюджет в апреле 2017 года 325,63 млрд руб. против 313,52 млрд руб. годом ранее, сообщает пресс-служба ведомства.

Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, выросла в январе - апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,3% и составила 1,35 трлн руб.

Как ранее сообщал замглавы ФТС Руслан Давыдов, план таможенной службы по перечислению средств в бюджет на 2017 год составляет 4,2 трлн руб. В прошедшем году ФТС перевыполнила план и перевела в бюджет по итогам года 4,4 трлн руб. при задании 4,358 трлн руб.

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