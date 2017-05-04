"Умные" счетчики энергии помогают снизить потери на 10–30%

Внедрение интеллектуальных приборов учета потребления электрической энергии помогло снизить ее потери на 10–30%. Такие результаты приводят специалисты из Калининградской, Тульской и Ярославской областей, где "умные" счетчики были установлены в 2015–2016 годах.

Эксперты полагают, что установка таких систем хоть и стоит недешево, но может себя окупить за счет снижения потерь в сетях в течение девяти лет.

"Умные" приборы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 апреля подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предполагающего изменение отдельных нормативных актов РФ в связи с развитием систем учета электроэнергии в стране. Документ предлагает закрепить понятие системы учета электрической энергии (мощности), а также наделить правительство полномочиями по утверждению состава и правил предоставления услуг интеллектуальных счетчиков.

Как отмечается в пояснении правительства, создание таких систем позволит снизить потери, обеспечит адресное воздействие на неплательщиков за поставленную электроэнергию и повысит прозрачность электросетевого комплекса.

В пояснительной записке к законопроекту предполагается, что с 1 июля 2018 года территориальные сетевые организации смогут устанавливать только "умные" счетчики. Их уже ставили в рамках пилотного проекта в ряде регионов страны, и там отмечают позитивный экономический эффект от их внедрения. В первую очередь сокращение потерь электроэнергии.

В Калининградской области "умные" приборы учета начали устанавливать в 2016 году. К настоящему времени в пяти районах установлено более 20 тыс. интеллектуальных счетчиков, сообщили в "Янтарьэнерго". В результате менее чем за год в сетях, оборудованных "умными" счетчиками, потери энергии сократились на 37%, отметили в компании.

В Тульской области также констатировали снижение потерь там, где установлены "умные" счетчики. В регионе ими обеспечены 27 тыс. потребителей, и на оборудованных участках потери сократились на 10%, сообщили в филиале "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Такие же данные приводит и "Ярэнерго": в Ярославской области установлено более 24 тыс. интеллектуальных приборов учета и также отмечается эффект от внедрения системы.

В среднем регионы рассчитывают снизить потери энергии на 15–18%. "По итогам реализации проекта счетчики позволят сократить потери в сетях на 18,5%. Это 158 млн киловатт-часов — цифра, соизмеримая с двухмесячным потреблением электроэнергии городом Калининградом", — сказал ТАСС генеральный директор компании "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

Он также отметил экономический эффект от внедрения системы. В области, по его словам, в первый год реализации проекта "Строительство интеллектуальных сетей" по "Янтарьэнерго" экономия составила 11 млн рублей, а по итогам 2017 года возрастет до 89 млн рублей. В конечном итоге эффект экономии, по его словам, может составить 300 млн рублей в год.

В пресс-службе Минэнерго ТАСС сообщили, что развитие интеллектуального учета электрической энергии будет осуществляться сетевыми организациями исключительно за счет внетарифных источников: "Основной движущей силой развертывания систем интеллектуального учета электрической энергии должна стать борьба сетевых организаций с коммерческими потерями (хищениями) электрической энергии и увеличением полезного отпуска электрической энергии потребителям, в соответствии с чем положениями законопроекта предусмотрено сохранение экономии от снижения потерь электрической энергии в сетевых организациях".

Где взять деньги на инновации

По данным Минэнерго РФ, в настоящее время доля приборов интеллектуального учета в сетевом комплексе РФ составляет всего 10%. Но и эта цифра — достижение, так как несколько лет назад доля была только 2%. По подсчетам Минэнерго, для повсеместного внедрения интеллектуальных систем потребуется до 4 трлн рублей. Это при том, что все инвестиционные программы в сетевом комплексе, включая строительство подстанций, составляют всего порядка 300 млрд рублей.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что модернизация приборов учета обходится недешево, и для решения проблемы с финансированием этого направления ведомство планирует использовать в том числе механизм кредитования. Власти подчеркивают, что внедрение системы можно окупить за счет снижения потерь. В пресс-службе Минэнерго отмечают, что основной движущей силой развертывания интеллектуальных систем должна стать борьба сетевых организаций с коммерческими потерями (хищениями) электрической энергии и увеличением ее полезного отпуска потребителям.

В тех регионах, где уже внедряют "умные" приборы, также отмечают, что проект вполне окупаем и его окупаемость составит до 9 лет. В том числе расчеты основаны и на экономии рабочих ресурсов.

Заместитель генерального директора по продажам электрической энергии "ТНС энерго Ярославль" Андрей Штабов подчеркнул, что новые типы приборов имеют более высокую защиту от вмешательства и их работа в составе автоматизированной системы позволяет в онлайн-режиме контролировать ситуацию. "Часто приборы учета имеют функционал, позволяющий дистанционно выполнять действия по ограничению неплательщиков, это, безусловно, востребованная опция", — заметил он, добавив, что, исключая таким образом необходимость выезда бригады электромонтеров на объект, где вводится ограничение, система дополнительно снижает затраты сетевых компаний.

Скрытые проблемы

Вместе с тем ряд экспертов обращает внимание на проблемы, которые могут возникнуть с повсеместным внедрением приборов интеллектуального учета энергии. Член наблюдательного совета ассоциации "Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций" Алексей Седых в частности отметил: "Отсутствие единых стандартов и протоколов функционирования интеллектуальных систем учета, обязательных к применению как сетевыми компаниями, так и потребителями, значительно усложняет и удорожает построение единой интеллектуальной системы учета электроэнергии как на уровне регионов, так и на федеральном уровне, увеличивает вероятность сбоев и ошибок при передаче информации между различными сегментами систем учета по причине того, что участники рынка будут приобретать и устанавливать несовместимые друг с другом напрямую интеллектуальные приборы учета и интеллектуальные системы учета".

По мнению доцента кафедры электроэнергетики и электротехники Инженерной школы Дальневосточного федерального университета Валентина Жукова, внедрению интеллектуальных средств учета электроэнергии также может помешать в частности отсутствие экономических стимулов и высокая стоимость их создания и содержания. По его словам, не решен также вопрос о допустимых коммерческих потерях электроэнергии в электрических сетях, а также отсутствуют методики расчета погрешностей измерений.

Еще одной проблемой может стать уязвимость системы перед хакерами, считает заместитель гендиректора по развитию и реализации услуг ПАО "МРСК Северного Кавказа" Константин Аликов. "Для фальсификации показаний механического счетчика нужно залезать непосредственно во внутрь его, что в ряде случаев сложно. К "умному" прибору есть удаленный доступ, через сеть, и, соответственно, есть возможность проникнуть в устройство с помощью программных средств, изменить показания. Поймать таких хакеров очень трудно. Мы с этим столкнулись, к сожалению, фиксируем такие случаи", — сказал он.

Обязательная установка

Установка "умных" счетчиков вместе с тем в самое ближайшее может стать обязательной в тех домах, которые строятся или ремонтируются за счет привлечения федеральных средств, сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Там, где задействованы федеральные средства, будь то капремонт, будь то переселение из аварийного жилья, без внедрения этих счетчиков дома приниматься не будут. Очень рассчитываю, что в ближайшее время это закрепят в законодательстве, когда будет меняться Жилищный кодекс, связанный в том числе с новой формулой капремонта и переселения из аварийного жилья", — сказал он.

Степашин подтвердил, что установка "умных" счетчиков, уже начатая в ряде регионов страны, дает положительные результаты. "Во-первых, это экономия электроэнергии и тепла. А мы 300 млрд рублей в год теряем в ЖКХ именно на этой теме. Это, кстати, весь бюджет нашего фонда за 10 лет. Во-вторых, это удешевляет квартплату людей, намного", — подчеркнул он