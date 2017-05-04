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СП РФ: средства на ликвидацию паводка в Вологодской области были потрачены с нарушениями

Экономика и бизнес
4 мая, 12:23 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 4, мая. /ТАСС

По данным Счетной палаты, 157,6 тыс. руб. пошли на оплату не предусмотренных перечнем аварийно-восстановительных работ. Также выявлены нарушения в документации муниципалитетов

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ВОЛОГДА, 4 мая. /ТАСС/. Счетная палата (СП) России выявила нарушения при расходовании средств, выделенных на ликвидацию последствий паводка в Вологодской области, в результате которого весной 2016 года были подтоплены 22 населенных пункта с населением более 7,4 тыс. человек. О результатах проверки сообщается в отчете Счетной палаты РФ.

"Со стороны правительства области отсутствовал надлежащий контроль за действиями администрации Великоустюгского района, что привело к повторному включению граждан в списки на выплату единовременной материальной и финансовой помощи объемом 1 млн руб., который возвращен в федеральный бюджет", - указано в отчете.

Кроме того, по данным СП, в нарушение требований федерального закона в списки на получение помощи были включены двое иностранных граждан.

По данным Счетной палаты, в ходе аварийно-восстановительных и спасательных работ было заключено 14 муниципальных контрактов с единственным поставщиком, шесть из них - через 111 дней после составления актов обследования пострадавших объектов. Такой срок указывает, что у заказчиков имелась возможность контролировать ситуацию и провести закупки на конкурсной основе, отмечено в отчете.

Нецелевое использование

Выделенные из Резервного фонда 157,6 тыс. руб. пошли на оплату не предусмотренных перечнем аварийно-восстановительных работ, что имеет признаки нецелевого использования средств. Не получили подтверждения работы по ремонту металлической ограды школы на сумму 27,6 тыс. руб. Помимо этого, выявлены нарушения в документации муниципалитетов. Так, при ликвидации последствий наводнения было развернуто четыре пункта временного размещения и питания для 329 эвакуированных граждан Великоустюгского района. Администрация района заключила 8 муниципальных контрактов, на которые было выделено 1,7 млн руб. из резервного фонда. Четыре акта по четырем муниципальным контрактам на размещение и питание людей были подписаны до заключения соответствующих контрактов.

Превышение сроков

Выявлены нарушения и со стороны федеральных ведомств: при подготовке распоряжений МЧС России совместно с Минфином России срок рассмотрения документов, обосновывающих выделение средств, превышал установленный на 46-130 дней. По результатам проверки Счетная палата направит представления губернатору области, информационные письма в Минфин России, МЧС России и Федеральную антимонопольную службу, а также заключение в палаты Федерального Собрания.

Наводнение

Наводнение 2016 года в Великом Устюге стало самым серьезным за всю историю 60-летнего периода наблюдений: в зону подтопления попали 22 населенных пункта, около 2,6 тыс. домов, в которых проживают более 7,4 тыс. человек. Пострадавшим от наводнения жителям Великоустюгского района из резервного фонда правительства РФ было перечислено более 754 млн руб.

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