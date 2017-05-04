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Зарубежные интернет-компании подали декларации по "налогу на Google" на 2 млрд рублей

Экономика и бизнес
4 мая, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В настоящее время налоговые органы проводят проверку направленных иностранными компаниями сумм платежей

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Налоговые органы по итогам первого квартала 2017 года получили 92 налоговые декларации по НДС от иностранных компаний - поставщиков электронных услуг в России на общую сумму НДС около 2 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

"Сегодня 111 иностранных компаний поставлено на учет в налоговом органе. Компаниям, не успевшим представить декларации через "Личный кабинет", будут направлены уведомления о необходимости представления налоговой декларации. Даже если компания не совершала операции на территории России, но состоит на учете в налоговом органе, обязанность представить "нулевые" налоговые декларации для нее сохраняется", - говорится в сообщении.

В настоящее время налоговые органы проводят проверку направленных иностранными компаниями сумм платежей. В связи с тем, что процедура оплаты сумм налога с зарубежных банковских счетов достаточно сложна и занимает некоторое время, налоговые органы взаимодействует с иностранными компаниями, платежи от которых еще не поступили.

C 1 января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории России, обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Документ стал известен в интернет-среде как "налог на Google".

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