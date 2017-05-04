Зарубежные интернет-компании подали декларации по "налогу на Google" на 2 млрд рублей

Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее АлександровичеОбщество 4 мая, 13:22
"Умные" счетчики энергии помогают снизить потери на 10–30%Экономика и бизнес 4 мая, 13:17
Погрузка на сети Забайкальской желдороги в январе-апреле составила более 5 млн тоннТранспорт 4 мая, 13:10
Подозреваемый в превышении полномочий омский вице-премьер Гребенщиков ушел в отставкуПолитика 4 мая, 13:01
ФК "Томь" рискует не пройти вовремя лицензирование на следующий сезонСпорт 4 мая, 12:52
Бюджет РФ в апреле получил 18,5 млрд руб. допдоходов от нефти вместо 64,5 млрд руб.Экономика и бизнес 4 мая, 12:35
Супруг британской королевы прекратит исполнять общественные обязанностиМеждународная панорама 4 мая, 12:31
Суд вернул в прокуратуру дело экс-полпреда на Сахалине об экстремизмеПроисшествия 4 мая, 12:28
Власти Москвы объявили конкурсы на организацию питания для 1 млн школьниковМосква 4 мая, 12:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Налоговые органы по итогам первого квартала 2017 года получили 92 налоговые декларации по НДС от иностранных компаний - поставщиков электронных услуг в России на общую сумму НДС около 2 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.
"Сегодня 111 иностранных компаний поставлено на учет в налоговом органе. Компаниям, не успевшим представить декларации через "Личный кабинет", будут направлены уведомления о необходимости представления налоговой декларации. Даже если компания не совершала операции на территории России, но состоит на учете в налоговом органе, обязанность представить "нулевые" налоговые декларации для нее сохраняется", - говорится в сообщении.
В настоящее время налоговые органы проводят проверку направленных иностранными компаниями сумм платежей. В связи с тем, что процедура оплаты сумм налога с зарубежных банковских счетов достаточно сложна и занимает некоторое время, налоговые органы взаимодействует с иностранными компаниями, платежи от которых еще не поступили.
C 1 января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории России, обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Документ стал известен в интернет-среде как "налог на Google".