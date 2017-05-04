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РФ пока не приняла решения о продлении соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти

Экономика и бизнес
4 мая, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Дмитрий Песков заявил, что никаких решений не принималось"

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские власти пока не приняли решения о возможном продлении соглашения со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти на второе полугодие. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких решений не принималось. Если будет какая- то позиция, то мы сообщим", - сказал он.

Официальная встреча стран ОПЕК и других государств - производителей нефти, участвующих в соглашении о сокращении добычи, состоится 25 мая в Вене. На ней участники обсудят вопрос о продлении соглашения еще на полгода. Всего в сделке участвуют 11 стран ОПЕК и 11 независимых производителей, в том числе и Россия. В общей сложности альянс договорился снизить производство нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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