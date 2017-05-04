Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс евро на Московской бирже превысил 63 руб. впервые с 14 марта 2017 г.

Экономика и бизнес
4 мая, 13:00 дата обновления: 4 мая, 13:03 UTC+3

Курс доллара по состоянию на 12:57 мск увеличился на 25 копеек и составил 57,63 руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 53 копейки по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 63,01 руб. впервые с 14 марта 2017 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара по состоянию на 12:57 мск увеличился на 25 копеек и составил 57,63 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6% и составила $50,47 за баррель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Летные испытания МС-21 начнутся через несколько недель
2
Песков не стал комментировать доклад ФБР о якобы вмешательстве РФ в дела США
3
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
4
Россия ограничила денежные переводы на Украину
5
Бюджет РФ в апреле получил 18,5 млрд руб. допдоходов от нефти вместо 64,5 млрд руб.
6
Росавиация не пустила в полет выпускников Челябинского летного училища с дипломами 2016 г
7
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
Темы дня
Загрузка...
Реклама