Курс евро на Московской бирже превысил 63 руб. впервые с 14 марта 2017 г.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 53 копейки по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 63,01 руб. впервые с 14 марта 2017 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара по состоянию на 12:57 мск увеличился на 25 копеек и составил 57,63 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6% и составила $50,47 за баррель.