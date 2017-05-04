СМИ: Nokia сократит 200 рабочих мест в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует в нынешнем году сократить около 200 рабочих мест в Финляндии, сообщила телекомпания Yle.

Данные планы коснутся как головного офиса в городе Эспоо, на который придется две трети сокращений, так и офисов в Оулу и Тампере.

Ранее в Nokia заявляли, что в том числе таким образом планируют экономить €1,2 млрд ежегодно.

В компании указали, что принимаемые меры "являются трудным, но необходимым шагом". Переговоры с теми, кто может лишиться работы, начнутся 11 мая. Основную часть сокращений в Nokia намерены осуществить до конца года.

В данный момент в Финляндии размер штата Nokia составляет 6,1 тыс. сотрудников. В прошлом году компания тоже проводила сокращения, которые затронули 960 человек.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.