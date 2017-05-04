Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Nokia сократит 200 рабочих мест в Финляндии

Экономика и бизнес
4 мая, 14:10 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

В прошлом году компания сократила 960 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует в нынешнем году сократить около 200 рабочих мест в Финляндии, сообщила телекомпания Yle.

Данные планы коснутся как головного офиса в городе Эспоо, на который придется две трети сокращений, так и офисов в Оулу и Тампере.

Ранее в Nokia заявляли, что в том числе таким образом планируют экономить €1,2 млрд ежегодно.

В компании указали, что принимаемые меры "являются трудным, но необходимым шагом". Переговоры с теми, кто может лишиться работы, начнутся 11 мая. Основную часть сокращений в Nokia намерены осуществить до конца года.

В данный момент в Финляндии размер штата Nokia составляет 6,1 тыс. сотрудников. В прошлом году компания тоже проводила сокращения, которые затронули 960 человек.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Россия ограничила денежные переводы на Украину
4
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
5
Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче
6
Украинский суд разрешил Януковичу участвовать в процессе по видеосвязи
7
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама