Россельхознадзор в июне обсудит с Турцией безопасность поставляемых в РФ цитрусовых

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор в июне планирует обсудить с турецкими коллегами безопасность поставляемых в Россию из Турции цитрусовых. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Россельхознадзором по состоянию на сегодняшний день выявлено 12 случаев заражения партий разрешенной продукции, а также два случая заражения партии грейпфрутов и айвы карантинным для России объектом - средиземноморской плодовой мухой. Указанный вопрос будет обсужден в ходе запланированных в июне 2017-го переговоров между руководством Россельхознадзора и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам переговоров в Сочи 3 мая глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о снятии торговых ограничений практически по всем позициям, за исключением томатов, по которым ограничения еще некоторое время будут сохраняться.
Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции с 1 января 2016 г. на фоне осложнения политических отношений. Под ограничения попали апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника. Также запрет затронул томаты, огурцы, цветную капусту и брокколи, репчатый лук, а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур и другую продукцию.
В октябре 2016 года Россия частично сняла эмбарго и разрешила ввоз из Турции косточковых и цитрусовых. 9 марта 2017 г. правительство расширило перечень разрешенных к ввозу турецких товаров, добавив гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, цветную капусту и брокколи. При этом основной позицией, возвращения которой на рынок РФ добивается Турция, являются томаты.