Курс доллара превысил 58 руб. впервые с 22 марта 2017 года

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 65 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 58,03 руб. впервые с 22 марта 2017 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро на торгах Мосбиржи по состоянию на 15:18 мск вырос на 85 копеек, до 63,33 руб., добравшись до максимумов середины марта этого года.

"Следующей промежуточной целью роста доллара будет отметка в 58,22 руб., более серьезным сопротивлением станет область 58,56-58,7. Пока краткосрочный восходящий канал на часовом графике не пробит вниз, более вероятно продолжение роста к данным уровням", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.