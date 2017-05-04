Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ведомости" не планируют создавать редакционные продукты для зарубежного рынка

Экономика и бизнес
4 мая, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Газета "Ведомости" пока не планирует создавать отдельные редакционные продукты для других стран. Об этом сообщил член совета директоров издания Демьян Кудрявцев на своей странице в Facebook.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал о том, что бывший президент рекламного синдиката Hidalgo Дмитрий Солопов вместе с партнерами получил права на продажу рекламы на сайте "Ведомостей" на кипрскую аудиторию и в ближайшее время планирует представить для нее локальный контент. По его словам, "по существу, это франшиза "Ведомостей" на Кипре".

"Ведомости" не открывают "филиала", "франшизы", "отделения" на Кипре. Мы очень ценим свою зарубежную аудиторию, но пока, с редакционной точки зрения, мы не будем создавать отдельных продуктов для разных зарубежных рынков - постоянных или сезонных русскоязычных анклавов", - сказал Кудрявцев.

Он отметил, что издание начинает продавать рекламу, географически таргетированную на разные сегменты, в том числе на Кипр. Член совета директоров издания надеется, что "у этого проекта будет развитие в создании специальных рекламных продуктов для кипрского бизнеса и на общероссийском рынке". Также, по словам Кудрявцева, издание готово создавать специальные рекламные предложения и для других территорий.

Газета "Ведомости" выходит с 1999 года. Издатель - ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа" - с 2015 года принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: не плачь по мне, Украина
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
4
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
5
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
6
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
7
Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей
Темы дня
Загрузка...
Реклама