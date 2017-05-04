"Ведомости" не планируют создавать редакционные продукты для зарубежного рынка

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Газета "Ведомости" пока не планирует создавать отдельные редакционные продукты для других стран. Об этом сообщил член совета директоров издания Демьян Кудрявцев на своей странице в Facebook.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал о том, что бывший президент рекламного синдиката Hidalgo Дмитрий Солопов вместе с партнерами получил права на продажу рекламы на сайте "Ведомостей" на кипрскую аудиторию и в ближайшее время планирует представить для нее локальный контент. По его словам, "по существу, это франшиза "Ведомостей" на Кипре".

"Ведомости" не открывают "филиала", "франшизы", "отделения" на Кипре. Мы очень ценим свою зарубежную аудиторию, но пока, с редакционной точки зрения, мы не будем создавать отдельных продуктов для разных зарубежных рынков - постоянных или сезонных русскоязычных анклавов", - сказал Кудрявцев.

Он отметил, что издание начинает продавать рекламу, географически таргетированную на разные сегменты, в том числе на Кипр. Член совета директоров издания надеется, что "у этого проекта будет развитие в создании специальных рекламных продуктов для кипрского бизнеса и на общероссийском рынке". Также, по словам Кудрявцева, издание готово создавать специальные рекламные предложения и для других территорий.

Газета "Ведомости" выходит с 1999 года. Издатель - ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа" - с 2015 года принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.