Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $50 впервые с 22 марта 2017 года

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,6% и составила $49,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $50 за баррель 22 марта 2017 г.
При этом, по состоянию на 15:09 мск, цены на нефть снижались до $49,7 за баррель, обновив таким образом минимумы ноября 2016 года.
На этом фоне российская валюта продолжила падение, обновив мартовские максимумы к доллару и евро. Так, курс доллара на торгах Московской биржи по состоянию на 15:27 мск вырос на 62 копейки, до 58 руб., а курс евро увеличился на 87 копеек, составив 63,35 руб.