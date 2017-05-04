Новак: РФ склоняется к продлению соглашения с ОПЕК по сокращению добычи

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россия готова продлить соглашение с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи, сообщает Минэнерго РФ со ссылкой на министра Александра Новака.
"Сейчас мы проводим финальные переговоры по данной теме с нашими партнерами и склоняемся в сторону целесообразности продления", - сказал глава Минэнерго.
По словам Новака, "сокращение переизбытка коммерческих запасов на рынке идет достаточно хорошими темпами, при этом запасы в плавучих хранилищах, в танкерах снизились уже примерно на половину". Это происходит на фоне высокой дисциплины по сокращению добычи странами - участницами соглашения, а также хороших темпов роста спроса, отметил министр.