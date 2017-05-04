Выплаты вкладчикам московского банка "Образование" составят почти 20 млрд руб.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Выплаты страховых возмещений вкладчикам банка "Образование" составят около 19,37 млрд руб., говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

За выплатами могут обратиться порядка 32,2 тыс. вкладчиков, в том числе около 890 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 53,86 млн руб.