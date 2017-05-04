Экспорт газа из РФ в Европу с начала 2017 года вырос на 15%

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Экспорт газа из России в Европу с начала 2017 года вырос на 15%. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"С начала 2017 года поставки на европейский рынок выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в абсолютном выражении это 8,6 млрд куб. м газа", - доложил Миллер Путину во время рабочей встречи.

Миллер добавил, что "такой рост спроса подтверждает наше главное намерение по организации новых крупных газотранспортных проектов".